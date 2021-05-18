Итальянский певец Франко Баттиато умер в возрасте 76 лет

Итальянский композитор, певец и режиссер Франко Баттиато умер в возрасте 76 лет, написало издание La Repubblica со ссылкой на семью музыканта.

Отмечается, что Баттиато скончался у себя дома на Сицилии. Недавно он перенес перелом бедра и таза. Мужчина вел свои страницы в социальных сетях, но не выходил на люди. Родные певца уточнили, что похороны будут проводиться в закрытом формате. Семья поблагодарила поклонников Франко за соболезнования, сообщила «Газета.ru».

Баттиато начал свою карьеру в 1971 году. В 1984 году он с певицей Аличе представлял Италию на международном конкурсе «Евровидение». Исполнители заняли пятое место. Кроме этого, Франко снял три фильма, рисовал и помогал молодым коллегам из музыкальной сферы.

Ранее сообщалось, что на 80-м году жизни скончался заслуженный артист России, пианист Марк Бек. Марк Мужчина был награжден дипломами IV Всесоюзного конкурса артистов эстрады (1970), Всероссийского конкурса артистов эстрады (1971) и Всесоюзного фестиваля молодежи и студентов (1973).