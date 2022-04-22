Убивший лося депутат Рашкин получил 3 года условно
Суд Москвы приговорил депутата Рашкина к 3 годам условного срока за убийство лося
Калининский районный суд Москвы приговорил депутата Госдумы от КПРФ Владимира Рашкина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Депутата признали виновным в незаконной охоте в Саратовской области, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Рашкина Константина Лазарева.
«Мы считаем приговор несправедливым. Будем подавать апелляционную жалобу», — подчеркнул защитник.
Прокурор просил для Рашкина три с половиной года условно.
Обвинение депутату предъявили по части 2 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота»). Максимальная санкция по ней — пять лет лишения свободы.
Правоохранители нашли в багажнике Рашкина тушу лося осенью 2021 года. Сперва депутат заявил, что обнаружил животное уже мертвым, затем — что застрелил его сам, перепутав с кабаном. Рашкина лишили депутатской неприкосновенности и предъявили ему обвинение. Мерой пресечения стал «запрет определенных действий», в частности — ограничение на выход из дома и использование средств связи. Затем меру заменили на подписку о невыезде.
В марте 2022 года Рашкин возместил процессуальные издержки в размере 628 тысяч рублей.