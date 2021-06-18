Убивший беременную сестру в Котельниках получил 9,5 года тюрьмы

Мунира Асадова, зарезавшего свою родную беременную сестру, приговорили к девяти годам и шести месяцам колонии строгого режима. Об этом сообщили на сайте управления СК по Московской области.

Убийство было совершено 18 марта в подмосковных Котельниках. Следствие установило, что 43-летний Асадов, который является жителем Тульской области, нанес своей 40-летней сестре множественные удары ножом в разные части тела. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

Обвиняемый в ходе допроса рассказал, что у них с сестрой давно не заладились отношения. Он планировал ее убийство около года. Перед тем, как совершить нападение, он следил за ней несколько дней. Асадов подкараулил сестру во дворе многоэтажного дома. Он повалил ее на землю и нанес несколько ударов ножом. Момент убийства попал на видео.

У убитой женщины остались двое детей. Источник «360» сообщал, что Асадов мог расправиться с сестрой из-за ее якобы разгульного поведения, которым она «позорила семью».

Асадов полностью признал свою вину. Однако при этом заявил, что не раскаивается в содеянном.

Приговор пока не вступил в законную силу.