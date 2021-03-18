Соседка рассказала об убитой в Котельниках женщине

У убитой среди бела дня братом женщины остались двое детей. Она ездила на черном Porsche Cayenne. Об этом «360» рассказала ее соседка.

«Ей 40 лет, но она не выглядела [на свой возраст]. Нормальная, адекватная девушка», — поделилась соседка убитой и добавила, что ничего особенного в ней не замечала.

Утром 18 марта во дворе многоэтажного жилого дома в Котельниках 43-летний местный житель напал с ножом на 40-летнюю женщину. Это была его сестра. Он много раз ударил свою родственницу, выбросил нож и убежал. Женщина сразу умерла от полученных ранений. Источник «360» сообщил, что брат мог расправиться с сестрой из-за ее якобы разгульного поведения, которым она «позорила семью».

Далеко подозреваемый в убийстве не убежал. Его задержали по горячим следам. Момент убийства попал на видео.