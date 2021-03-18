Мужчина зарезал сестру на улице в Котельниках. Видео

Неизвестный мужчина напал на женщину в Котельниках. Он повалил ее на землю и несколько раз ударил ножом. Момент нападения попал на видео.

Источник «360» уточнил, что напавший был братом погибшей. По словам собеседника, мотивом для убийства послужило то, что сестра «позорила семью».

Источник фото: телеканал «360»

«Криминалистами и следователями ГСУ СК России по Московской области проведен осмотр места происшествия, изъят нож и видео с камер наблюдения. <…> Мужчина задержан. В ближайшее время он будет доставлен к следователю для проведения допроса», — сообщила пресс-служба ведомства.

По данным СК, 18 марта утром во дворе многоэтажного жилого дома в Котельниках 43-летний местный житель напал с ножом на 40-летнюю женщину. Он много раз ударил ее в разные части тела. Женщина скончалась на месте от ран. Следователи подтвердили, что это брат убил свою сестру.