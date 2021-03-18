Мужчина зарезал сестру на улице в Котельниках. Видео
Неизвестный мужчина напал на женщину в Котельниках. Он повалил ее на землю и несколько раз ударил ножом. Момент нападения попал на видео.
Источник «360» уточнил, что напавший был братом погибшей. По словам собеседника, мотивом для убийства послужило то, что сестра «позорила семью».
«Криминалистами и следователями ГСУ СК России по Московской области проведен осмотр места происшествия, изъят нож и видео с камер наблюдения. <…> Мужчина задержан. В ближайшее время он будет доставлен к следователю для проведения допроса», — сообщила пресс-служба ведомства.
По данным СК, 18 марта утром во дворе многоэтажного жилого дома в Котельниках 43-летний местный житель напал с ножом на 40-летнюю женщину. Он много раз ударил ее в разные части тела. Женщина скончалась на месте от ран. Следователи подтвердили, что это брат убил свою сестру.