У гулявшего с собакой Иисуса нашли многомиллионный долг за ЖКХ

Задержанный во время выгула собаки в центре столицы Иисус Воробьев и его супруга Марина Ример оказались в списке должников Федеральной службы судебных приставов. Причем суммы рекордные как у него, так и у его жены.

Так, у Воробьева — задолженности по платежам за коммунальные услуги, взыскание налогов и сборов и все пени — на общую сумму более полумиллиона рублей.

Его супруга отличилась куда больше — на ней числится более четырех миллионов рублей долга по похожим платежам.

Накануне Пресненский районный Москвы оштрафовал Воробьева на тысячу рублей. Причина — невыполнение законных требований сотрудников полиции. Мужчина заявил, что будет оспаривать решение суда.

Иисуса Воробьева задержали 4 апреля, когда он гулял с собакой на Патриарших прудах в центре города. Мужчина находился в парке, закрытом из-за карантина по коронавирусу. Полицейские несколько раз потребовали покинуть территорию, но тот просто игнорировал замечания. В итоге его увезли его в отделение, а собака осталась дожидаться хозяйку.