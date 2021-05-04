Турист погиб при сходе лавины в Бурятии

В Бурятии нашли мертвым одного туриста из трех пропавших во время схода снежной лавины на перевале Горелова. Местонахождение двоих остается неизвестным.

В понедельник, 3 мая, на перевале Горелова вблизи села Монды Тункинского района Бурятии сошла снежная лавина, под которую попала группа из пяти человек из Дивногорска. Они совершали восхождение на вершину Мунку-Сардык Саянских гор.

«Двое мужчин уцелели и откопали тело одного спутника. В горы вылетел вертолет спасателей, которые эвакуировали выживших членов группы в Иркутск. Планируется продолжение поисково-спасательной операции на месте происшествия», — сообщили в Следственном комитете региона.

Как сообщили в ведомстве, группа не зарегистрировалась в МЧС и не согласовала свое восхождение.

Следственный комитет начал доследственную проверку.

В конце марта в Мурманской области при сходе лавины погибла 13-летняя девочка. Она вместе с туристической группой приехала из Санкт-Петербурга, чтобы покорить гору Маннепахк. Сход снежной массы (козырька) произошел в районе поселка Имандра.