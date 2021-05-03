Пятеро туристов в Бурятии попали под снежную лавину. Двое спаслись

В Бурятии пятеро туристов попали под лавину. Сход снежной массы произошел в Тункинском районе республики, сообщили на сайте МЧС.

Снежная лавина сошла на перевале Горелова недалеко от населенного пункта Монды. В этом районе на маршруте находилась незарегистрированная группа туристов в составе пяти человек. К месту происшествия выехали спасатели. МЧС планирует задействовать вертолет Ми-8 для доставки спасателей из Иркутской области и эвакуации пострадавших из труднодоступной местности.

По сообщению ТАСС со ссылкой на республиканское агентство ГО и ЧС, из пяти туристов троих полностью засыпало снегом. Двоим удалось спастись. Они вышли на связь и попросили о помощи. Об остальных пока нет информации.

Месяц назад в национальном парке «Югыд Ва» в районе турбазы «Озерная» в Коми погибли двое туристов, также попавших под лавину.

В апреле на Камчатке во время лыжного марафона погиб 56-летний спортсмен, приехавший из Краснодара. Он не вписался в поворот и вылетел с трассы, ударился о дерево и скончался.