Девочка, пострадавшая при сходе лавины в Мурманской области, умерла

Девочка, которая 22 марта вместе с туристической группой попала под снежную лавину в Хибинах, умерла. Утром во вторник вылетел вертолет для ее транспортировки, однако спасти подростка не успели.

«Только что от следователя с места поступила информация о том, что медики констатировали смерть ребенка», — сообщили РИА «Новости» в СК.

После сообщения о лавине в СМИ появилась информация, что девочка 2008 года рождения умерла, однако позже ее опровергли. Подросток находился в крайне тяжелом состоянии. Для ее спасения во вторник утром вылетел вертолет, однако долететь до места происшествия он не успел.

Вечером 22 марта туристическая группа, среди которых была девочка 2008 года рождения, попала под лавину в Мурманской области. Туристы прибыли из Санкт-Петербурга, чтобы покорить гору Маннепахк. Сход снежной массы (козырька) произошел в районе поселка Имандра. Остальные члены группы чувствуют себя нормально.