Байдарочники из Петербурга пропали на Ладожском озере

Группа из трех петербургских туристов пропала в Карелии. Они вышли на байдарке в Ладожское озеро 3 мая несмотря на штормовую погоду. Позже спасатели нашли их байдарку с вещами. Пресс-служба МЧС по Республике Карелия прокомментировала «360» ситуацию с туристами.

Вещи туристов и саму лодку обнаружили на Ладожском озере, в Лахденпохском районе. Поиски туристов все еще продолжаются. Представитель ведомства отметила, что пропавшая группа не была зарегистрирована в МЧС.

«Обязательно нужно регистрироваться на сайте МЧС России. Там все подробно», — сказала она.

Также полезную информацию можно найти в группе МЧС во «ВКонтакте». Представитель ведомства отметила, что регистрация обязательна для всех туристов, которые предпочитают экстремальный вид отдыха.

В пресс-службе МЧС по Карелии напомнили, что весна — не самое подходящее время для сплава на байдарках.

«Сейчас начнется сезон, все поедут в Карелию из Москвы и Санкт-Петербурга. Гости, да и не только, со всей России. Потому что сейчас рафтинг начинается, а все в половодье вот так».

Гидрометцентр Карелии рассказал, что на майских праздниках в регионе будет не самая приятная погода. Об этом сообщил RT. Синоптики отметили, что 7–9 мая в Карелии пройдут сильные дожди.