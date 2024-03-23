Происшествия 23 марта 2024, 02:55 Цветы в память о жертвах теракта в Crocus City Hall принесли к посольству РФ в Кишиневе Жители Молдавии принесли цветы к посольству РФ в память о жертвах теракта РИА «Новости»

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Цветы и свечи в память о погибших в при теракте в Crocus City Hall несут к российскому посольству в Кишиневе. Об этом сообщил RT.

Неизвестные ворвались в концертный зал, где зрители собрались на концерт группы «Пикник». Число пострадавших превысило 140 человек.

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Белоруссия вместе с Россией скорбит из-за трагедии в Crocus City Hall. Жители Гродно несут цветы к Генеральному консульству РФ. Жители Гомеля в поддержку семей погибших и пострадавших приносят цветы к «Русскому дому».

Для родственников раненых во время теракта открыли горячую линию. Напротив Crocus City Hall на рекламном щите появилась надпись «Скорбим».