Происшествия

23 марта 2024, 02:55

Цветы в память о жертвах теракта в Crocus City Hall принесли к посольству РФ в Кишиневе

Жители Молдавии принесли цветы к посольству РФ в память о жертвах теракта

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Цветы и свечи в память о погибших в при теракте в Crocus City Hall несут к российскому посольству в Кишиневе. Об этом сообщил RT.

Неизвестные ворвались в концертный зал, где зрители собрались на концерт группы «Пикник». Число пострадавших превысило 140 человек.

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Белоруссия вместе с Россией скорбит из-за трагедии в Crocus City Hall. Жители Гродно несут цветы к Генеральному консульству РФ. Жители Гомеля в поддержку семей погибших и пострадавших приносят цветы к «Русскому дому».

Для родственников раненых во время теракта открыли горячую линию. Напротив Crocus City Hall на рекламном щите появилась надпись «Скорбим».

Молдавия

Цветы

Стрельба в Crocus City Hall

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