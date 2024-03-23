Происшествия 23 марта 2024, 00:57 Горячую линию для родственников пострадавших в Crocus City Hall открыли в Подмосковье Телеканал «360»

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Для родственников пострадавших при теракте в Crocus City Hall заработала горячая линия. Об этом сообщили в Минздраве Московской области.

«Горячая линия для родственников: 122 (в тоновом режиме 0)», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

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По информации Минздрава региона, в подмосковные больницы после теракта доставили 37 пострадавших. Семеро из них находятся в тяжелом состоянии. У них выявили огнестрельные ранения и переломы.

После теракта в Crocus City Hall на ближайшие дни отменили в России отменили все массовые и развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях культуры.