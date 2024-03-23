Происшествия 23 марта 2024, 01:14 Белорусы в Гродно несут цветы к Генконсульству РФ в знак скорби по погибшим в Crocus City Hall БелТА: белорусы в Гродно несут цветы к Генконсульству России Freepik

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Белоруссия скорбит вместе с Россией из-за теракта в Crocus City Hall, жители Гродно несут цветы к Генконсульству РФ. Об этом сообщил официальный Telegram-канал БелТА.

В Гомеле жители в знак поддержки семьям погибших и пострадавшим несут цветы к «Русскому дому». БелТА в Telegram-канале информирует граждан страны о ситуации в российском торговом центре, пострадавшем от теракта.

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Напротив Crocus City Hall на рекламном экране появилась надпись «Скорбим» и дата «22.03.24». В этот день около 20:00 группа вооруженных людей ворвалась в здание Crocus City Hall и расстреляла безоружных посетителей, которые пришли на концерт группы «Пикник». Для родственников пострадавших открыли горячую линию.