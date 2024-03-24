Эксклюзив 24 марта 2024, 16:08 Цветы в память о погибших при теракте в Красногорске возложили в Сергиевом-Посаде Появилось видео возложения цветов в Сергиевом-Посаде в память жертв теракта

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Жители Сергиево-Посадского городского округа возложили цветы в память о погибших при террористическом акте в концертном зале Crocus City Hall. Видео появилось в распоряжении «360».

Сотни жителей принесли цветы и мягкие игрушки к местам памяти в Сергиевом Посаде, Пересвете, Богородском, Краснозаводске, Березняках, Хотькове и Скоропусковском.

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Ранее стало известно, что жители Химок принесли игрушки, свечи и цветы к монументу «Сестра милосердия» в сквере Марии Рубцовой. Глава городского округа Дмитрий Волошин указал на то, что россиянам в это непростое время важно сплотиться, чтобы пережить страшное горе и дать отпор любым провокациям.

Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура по погибшим в Crocus City Hall. Глава государства подчеркнул, что множество невинных мирных людей, в том числе детей и женщин, погибли в результате варварского и кровавого теракта.