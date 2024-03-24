Подмосковье 24 марта 2024, 14:31 Сотни жителей Химок почтили память погибших в теракте в Crocus City Hall 24 марта Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В Химках в общенациональный день траура памяти жертв теракта в Crocus City Hall сотни жителей принесли цветы, свечи и игрушки к монументу «Сестра милосердия» в сквере Марии Рубцовой. Участие в акции принял глава Химок Дмитрий Волошин, благочинный церквей округа протоиерей Артемий Гранкин, а также местные депутаты.

«Химки скорбят вместе со всей страной. Вчера и сегодня к стихийному мемориалу в сквере Марии Рубцовой сотни химчан приносят игрушки и зажигают свечи в память о жертвах этого бесчеловечного преступления», — сказал Дмитрий Волошин.

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Глава Химок подчеркнул, что сейчас всем жителям страны особенно важно сплотиться, чтобы дать отпор любым провокациям и пережить это страшное горе.

В 20:00 в сквере Марии Рубцовой 24 марта пройдет всероссийская акция «Свеча памяти». К ней могут присоединиться все неравнодушные.

В Crocus City Hall 22 марта около 20:00 группа вооруженных автоматами террористов открыла огонь по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». Злоумышленники устроили в здании пожар. Число погибших по последним данным достигло 133 человек.

К россиянам после случившегося обратился Владимир Путин. Он пообещал наказать всех, кто причастен к преступлению.