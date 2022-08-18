Системы ПВО сработали в Керчи

В Керчи сработали системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале. Опасности для города и Крымского моста нет.

Крючков отметил, что информация о работе ПВО предварительная. На дальней дистанции от моста, уточнила Readovka, сбили беспилотник.

Украина не раз угрожала нанести удар по Крымскому мосту. Недавно уничтожить его пообещал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

При нынешней системе обороны моста подобное невозможно. Информационный шум, который издают украинские власти, необходим для поддержания интереса Запада к ситуации на Украине.

В Совфеде отмечали, что Крымский мост стал для киевского режима своеобразной красной тряпкой. Нельзя отрицать, что власти Украины мечтают об ударе по переправе. Поэтому степень ее защиты только повышают.