Крымский мост продолжил работать в штатном режиме, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Тамань». Ранее власти Крыма заявили о срабатывании систем ПВО в Керчи.

Оператор Крымского моста подчеркнул, что изменений в режиме движения по переправе нет.

«Мост работает в штатном режиме», — отметили в пресс-службе.

Советник главы Крыма Олег Крючков вечером 18 августа сообщил, что над Керчью сработали системы ПВО. Предположительно, недалеко от моста сбили беспилотный летательный аппарат. Угрозы жителям города и самому Крымскому мосту нет.

Американские СМИ писали, что США разрешили Украине наносить удары по Крыму из поставляемого американцами вооружения. В Белом доме в очередной раз назвали полуостров украинской территорией и отметили, что подобные атаки ВСУ — самооборона.