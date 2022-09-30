Кадры боевой работы расчетов ЗРПК «Панцирь-С1» показали на видео | 360°

Спецоперация 30 сентября 2022, 07:54 Поделиться Telegram

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Viber Кадры боевой работы расчетов ЗРПК «Панцирь-С1» показали на видео Минобороны показало кадры боевой работы расчетов ЗРПК «Панцирь-С1»

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Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» Западного военного округа. В ведомстве отметили, что российские военные отличились в ходе спецоперации.

Во время круглосуточного дежурства расчет ЗРПК «Панцирь-С1» обнаружил и уничтожил очередную воздушную цель противника.

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В военном ведомстве уточнили, что расчеты в составе батареи захватили и сопроводили объект «типа БЛА». Одновременно была создана так называемая непрерывная зона перехвата воздушной цели.

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«По команде командира был сделан боевой пуск ракетой, которая успешно поразила цель», — отметили в Минобороны.

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы военнослужащих батареи реактивных систем залпового огня «Ураган». В ведомстве уточнили, что батарея находится в зоне боевых действий с первых дней СВО. Подразделением руководит командир Григория с позывным «Вектор». Боевые машины наносят ракетные удары 220-миллиметровыми реактивными снарядами по позициям украинских националистов и наемников.

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