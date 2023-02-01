Происшествия 01 февраля 2023, 16:17 «Транснефть» заявила о последствиях попытки обстрела нефтепровода «Дружба» «Транснефть»: нефтепровод «Дружба» работает штатно после попытки обстрела ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

ВСУ попытались обстрелять нефтеперекачивающую станцию «Новозыбково» в Брянской области, заявил ТАСС официальный представитель компании «Транснефть» Игорь Демин. Он подчеркнул, что нефтепровод «Дружба» в настоящее время работает в штатном режиме.

По данным Демина, на территорию станции попал снаряд, но в результате никто не пострадал. Имеющиеся повреждения устраняют силами ремонтной бригады.

Реклама

В «Транснефти» уточнили, что НПС «Новозыбково» задействуют при пиковых нагрузках. В последний раз ее включали на несколько часов в 2022 году.

Глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил журналистам, что после попытки обстрела проблем с прокачкой нефти по нефтепроводу «Дружба» нет.

«Пока [„Транснефть“] не уведомила, это означает, что нет никаких пока проблем», — сказал он.

Министр уточнил, что, вероятно, возможные повреждения не повлияли на работу нефтепровода.

Источник РИА «Новости» заявил, что ВСУ не попали в нефтепровод. Боеприпас взорвался в поле недалеко от поселка Мамай.