18 апреля 2024, 20:31
Трубопровод взорвался в Харьковской области
Трубопровод взорвался в Харьковской области. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».
В радиусе 40 метров от места ЧП плавится асфальт.
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«Столб пламени — около 70 метров», — написали авторы материала.
Издание также опубликовало видео возгорания. Судя по кадрам, взорвался газовый трубопровод. Другие подробности не уточнялись.
Ранее сообщалось о мощном взрыве в Харькове. Перед этим в области звучала воздушная тревога. Глава Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале писал, что «город в небезопасной зоне».
Взрывы также прозвучали в Ивано-Франковской области Украины. Воздушную тревогу не объявляли. Ночью 18 апреля хлопки раздались в Киевской области, днем ранее их слышали в Чернигове и Одессе.
Взрывы
Украина
Харьков
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