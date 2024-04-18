Происшествия 18 апреля 2024, 20:31 Трубопровод взорвался в Харьковской области Unsplash

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Трубопровод взорвался в Харьковской области. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

В радиусе 40 метров от места ЧП плавится асфальт.

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«Столб пламени — около 70 метров», — написали авторы материала.

Издание также опубликовало видео возгорания. Судя по кадрам, взорвался газовый трубопровод. Другие подробности не уточнялись.

Ранее сообщалось о мощном взрыве в Харькове. Перед этим в области звучала воздушная тревога. Глава Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале писал, что «город в небезопасной зоне».

Взрывы также прозвучали в Ивано-Франковской области Украины. Воздушную тревогу не объявляли. Ночью 18 апреля хлопки раздались в Киевской области, днем ранее их слышали в Чернигове и Одессе.