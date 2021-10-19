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    19 октября 2021, 09:29

    Труба с кипятком прорвалась в Красноярске и залила машину гравием

    Фонтан кипятка из-за прорыва трубы в Красноярске залил машину гравием

    Александр Блинов

    В Красноярске прорвало подземную трубу теплосети. Кипяток хлынул на улицу Семафорную, залив гравием припаркованный автомобиль. Об этом написал сайт NGS24.ru.

    Фонтан кипятка прорвался из-под земли из-за порыва трубы на квартальной теплосети по Семафорной улице. Все произошло днем во вторник. Местные жители были шокированы.

    Среди людей пострадавших нет, но местным коммунальщикам придется возместить ущерб владельцу Kia Rio. В машине побило стекла, весь салон залило кипящей лавой из гравия. В Сибирской генерирующей компании (СГК) заверили, что сети застрахованы, а ущерб владельцу автомобиля компенсируют в установленном порядке.

    Теплоснабжение в нескольких домах ограничили из-за аварии. На месте работает бригада. Место порыва трубопровода огородили. Специалисты приступили к устранению аварии.

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