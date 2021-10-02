Авария на водопроводе оставила 35 тысяч человек без воды в Ленобласти

На Большом Невском водоводе в Ленинградской области произошла авария. Сейчас ведутся работы по ее устранению, говорится в сообщении на сайте компании «Ленинградские областные коммунальные системы» (ЛОКC).

«Идет устранение аварии на Большом Невском водоводе. Неподалеку от деревни Феклистово обнаружено место повреждения водовода», — говорится в сообщении.

Жители города Никольское, поселков Красный Бор и Ульяновка Тосненского района остались без водоснабжения. Как отмечается, общее население указанных населенных пунктов — около 35 тысяч человек. На время починки системы их обеспечат водой из бочек.

Бочки с водой, как уточняется, доступны в каждом населенном пункте. Восстановить водоснабжение планируется в течение 48–72 часов.

Накануне повреждение на высоковольтной линии оставило без света практически всю территорию Абхазии.