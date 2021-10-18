Россиянам рассказали, в каких случаях следует менять старый автомобиль на новый

Продажа подержанного автомобиля является не самым простым делом. Автомобилистов интересует сразу несколько вопросов: где, когда и зачем продавать, как подготовить саму машину к продаже, сколько стоит предпродажная подготовка автомобиля и от чего зависит ее стоимость. Ответить на эти вопросы попытались эксперты ИА Nation News.

Во-первых, владельцам авто советуют не спешить размещать объявление на специализированном сайте. Им четко следует понимать, что пришло время расстаться со своей любимицей. По словам экспертов, дешевле починить некоторые неисправности в авто с пробегом, чем тратиться на покупку другого. Исключением являются крупные поломки.

Во-вторых, машину стоит продавать в том случае, если она попала в крупную аварию. Владельцам следует подсчитать, какую сумму они отдают на ремонт, и какая сумма ушла бы на кредит для новой машины.

Обновлять авто разумно в том случае, если ежемесячный доход резко вырос. Приобретение транспортного средства может быть рассмотрено как вложение денег. Также со старой машиной лучше расстаться, если ее эксплуатация не приносит былой радости. При этом нужно учесть, что новый автомобиль почти всегда предполагает увеличение стоимости техобслуживания, необходимость выплаты страховки и переплату по кредиту.