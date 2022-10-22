Троих пострадавших в результате падения самолета выписали из больницы Ейска | 360°

Происшествия 22 октября 2022, 22:40 Троих пострадавших в результате падения самолета выписали из больницы Ейска Оперштаб Кубани: троих пострадавших из-за падения самолета выписали из больницы Ейска Пострадавший дом в Ейске / РИА "Новости"

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Из Ейской Центральной больницы выписали троих пострадавших при падении истребителя-бомбардировщика Су-34 во время учебного полета. В медицинских учреждениях Кубани продолжают лечение 13 человек, об этом в Telegram-канале сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«В Ейской ЦРБ — 7 пациентов, все средней степени тяжести. В детской краевой клинической больнице — один ребенок, в тяжелом состоянии. В краевой клинической больнице № 1 имени профессора С. В. Очаповского — 4 пациента, из них один ребенок. В перинатальном центре Краснодара — одна беременная пациентка», — говорится в сообщении.

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ЧВ в Ейске произошло в понедельник. При наборе высоты сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик упал в жилом квартале Ейска, в результате разлива топлива случился пожар, который перекинулся на рядом стоящую многоэтажку. В результате аварии погибли 15 человек, пострадали 26 человек.

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