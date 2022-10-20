Почти 550 жильцов пострадавшего дома в Ейске вернулись в свои квартиры | 360°

Общество 20 октября 2022, 21:03 Почти 550 жильцов пострадавшего дома в Ейске вернулись в свои квартиры Оперштаб Краснодарского края: 547 человек вернулись в квартиры пострадавшего дома в Ейске РИА «Новости»

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В свои квартиры вернулись 547 жильцов дома в Ейске, пострадавшего от крушения Су-34. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своем Тelegram-канале.

В сообщении оперштаба уточняется, что заселяются семь подъездов, признанных безопасными. Из 264 квартир жильцы вернулись в 241 из них.

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Ранее губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил, что готово заключение экспертов по трем наиболее пострадавшим подъездам.

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«3 подъезд разбирать будут полностью, 2 и 4 — частично. Общая площадь восстановления составляет чуть более 7 тысяч квадратных метров. Сейчас на объект уже зашли проектировщики. Им потребуется неделя на разработку документов демонтажа и еще неделя на проект строительства», — написал он.

Кондратьев добавил, что ситуация осложняется тем, что с двух сторон находятся жилые подъезды. Поэтому, по словам главы региона, главное соблюсти все меры безопасности.

Завершить восстановительные работы планируется к маю следующего года.

Ранее стало известно, что в эти пятницу и субботу жильцов аварийных подъездов пустят в свои квартиры за вещами.