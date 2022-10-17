Важное 17 октября 2022, 18:35 Самолет упал на жилые дома в Ейске — СМИ Mash: самолет упал на жилые дома в Ейске

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Самолет обрушился на жилые дома в Ейске Краснодарского края, сообщил Telegram-канал Mash. Данные о жертвах и пострадавших уточняются.

По данным канала, все произошло на Западной улице. Судя по роликам, размещенным очевидцами в соцсетях, с места происшествия поднимаются черные клубы дыма, виден открытый огонь, охвативший весь дом сверху донизу. Свидетели происшествия сообщили, что девятиэтажка уже практически сгорела. Также на ролике слышны несколько хлопков и звуки сигнализации машин.

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Официальных комментариев о случившемся пока не поступало. СМИ написали, что оба пилота успели катапультироваться.

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