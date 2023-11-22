Происшествия 22 ноября 2023, 17:45 Трое детей пострадали во время атаки ВСУ на Донецк Пушилин: от украинского огня в Донецке ранения получили трое детей РИА «Новости»

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В результате атаки Вооруженных сил Украины на Донецк ранения получили трое детей. Есть также пострадавшие среди взрослой части населения, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.

«Мальчик 2010 года рождения получил осколочные ранения плеча. Обстрел застал его дома в Петровском районе столицы», — уточнил он.

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В Кировском районе города украинские подразделения сбросили снаряд с беспилотника. Он упал рядом с магазином и ранил двух девочек 2009 года рождения. Всех детей доставили в больницы, где им начали оказывать необходимую помощь.

Кроме того, в Петровском районе ранения получили мужчина и женщина. Из-за огня ВСУ в Горловке пострадала еще одна местная жительница.

«Повреждены четыре жилых дома в Петровском районе Донецка и Центрально-Городском районе Горловки, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры», — указал Пушилин.

Он отметил, что ВСУ также нанесли удары по школе и трем энергообъектам. Противник обстрелял республику 35 раз, выпустил 99 боеприпасов, применяя реактивную и ствольную артиллерию, а также БПЛА.

В воскресенье, 19 ноября, в ходе украинской атаки погибла мирная жительница Кумачово.

Ранее российские силы смогли уничтожить штурмовую группу ВСУ под Донецком. Украина потеряла порядка 30 военнослужащих.