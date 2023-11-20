Спецоперация 20 ноября 2023, 11:02 Армия России уничтожила более 30 штурмовиков ВСУ под Донецком Советник главы ДНР: ВС России уничтожили штурмовую группу ВСУ под Донецком РИА «Новости»

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Российские войска уничтожили штурмовую группу Вооруженных сил Украины под Донецком. В результате погибли более 30 украинских военных, сообщил ТАСС советник главы ДНР Ян Гагин.

«Под Донецком противник предпринял бессмысленную попытку вернуть утраченные позиции. Абсолютно странная была затея», — указал Гагин.

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По его словам, украинское командование бросило несколько десятков штурмовиков «на утилизацию». Военные ВСУ попали под огонь российских подразделений. В результате группу уничтожили.

«Спастись смогли немногие», — подчеркнул советник главы ДНР.

Он отметил, что потери армии Украины в ходе этой попытки превысили 30 человек, порядка 15 штурмовиков отступили.

До этого ВСУ атаковали беспилотниками жилые кварталы Донецка. В результате удара пострадали пять человек.

Ранее российские силы впервые использовали кассетные бомбы РБК-500 по украинским позициям на Южно-Донецком направлении.