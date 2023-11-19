Важное 19 ноября 2023, 23:02 Мирная жительница погибла при обстреле ДНР со стороны ВСУ СЦКК: при ударе ВСУ по ДНР погибла мирная жительница pxhere.com

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Мирная жительница погибла в результате обстрела Вооруженными силами Украины населенного пункта Кумачово в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Жертвой обстрела со стороны ВСУ оказалась женщина 1972 года рождения

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«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 19 ноября по состоянию на 21:30 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц: по улице Ленина погибла женщина», — сообщили в СЦКК.

Днем 19 ноября украинские боевики с помощью беспилотных летательных аппаратов обстреляли жилые кварталы Донецка. Первый удар пришелся по ТЦ «Галактика» в Петровском районе, еще один дрон атаковал машину скорой помощи. Третий БПЛА сбросил снаряд на толпу людей у торгового центра. В результате пострадали пять человек.

Ранее ВСУ нанесли удар по больнице в Донецке. Несколько снарядов взорвались на территории медицинского учреждения.