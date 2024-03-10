Происшествия 10 марта 2024, 00:06 Две девочки пострадали при обстреле Кировского района Донецка СЦКК: при обстреле Кировского района Донецка пострадали взрослый и двое детей Pixabay

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При обстреле Кировского района Донецка пострадали три человека, среди них двое детей. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале.

Украинские боевики при очередном обстреле столицы ДНР попали в жилой многоквартирный дом по улице Бирюзова. В результате удара пострадал 47-летний мужчина и две девочки 14 и 15 лет.

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В Куйбышевском районе Донецка пострадали частные жилые дома на улице Сушкина, ударом повредило газопровод. СЦКК отметил, что сообщения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

В начале марта в Донецке мужчина подорвался на мине «Лепесток». Дончанин получил ранения, сообщило СЦКК.