05 марта 2024, 15:55
ВСУ потеряли до 300 военных за сутки на Донецком направлении
Минобороны: ВС России отразили 2 контратаки ВСУ на Донецком направлении за сутки
Российские войска отразили две контратаки украинских боевиков на Донецком направлении за минувшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи по переднему краю. В результате российские бойцы ударили по формированиям пяти бригад ВСУ и одной бригаде теробороны в Донецкой Народной Республике.
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«Кроме того, отражены две контратаки противника в районах населенных пунктов Клещеевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики», — уточнили оборонном ведомстве.
На этом направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 300 бойцов. Также лишились двух танков, двух бронетранспортеров и трех автомобилей.
В ходе контрбатарейной борьбы за сутки российские войска поразили американскую гаубицу М198, два орудия Д-20, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и другую технику противника.
Также российские бойцы улучшили свои позиции на Авдеевском и Купянском направлениях. На последнем российские войска отразили пять атак противника.
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