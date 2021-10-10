«Трое детей остались». Брат рассказал о парашютисте, погибшем при крушении L-410 в Татарстане

Одним из парашютистов, погибших в результате крушения самолета L-410 в Татарстане, стал Динар Давлетгареев из Башкирии. Его брат Венер рассказал «360», что у Динара остались жена и трое детей.

Венер постоянно общался с братом, но накануне трагедии они не разговаривали.

Прыжки с парашютом для Динара были увлечением. Он практиковал их последний год. Занимался вместе с друзьями.

Динар был женат. У него остались трое детей.

«Трое детей остались. Несовершеннолетние», — сказал брат погибшего.

Сегодня родные Давлетгареева поедут в Татарстан.

По данным СМИ, помимо Динара Давлетгареева, на борту также находились еще три парашютиста из Башкирии: Вадим Фахрутдинов, Дмитрий Дербышев и Павел Музыченко, в прошлом руководивший Конгресс-бюро республики. Фахрутдинов и Дербышев выжили, Музыченко погиб.

На борту находились и новички, которые должны были впервые прыгнуть с парашютом. Ранее «360» рассказал, что известно о жертвах трагедии.

Самолет L-410 совершил жесткую посадку 10 октября в Мензелинском районе Татарстана. На борту находились 23 человека: 21 парашютист и два члена экипажа. По последним данным Минздрава республики, погибли 16 человек. В Татарстане 11 октября объявили днем траура.