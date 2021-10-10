«Трое детей остались». Брат рассказал о парашютисте, погибшем при крушении L-410 в Татарстане
Брат погибшего при крушении L-410 парашютиста Давлетгареева: у него остались трое детей
Одним из парашютистов, погибших в результате крушения самолета L-410 в Татарстане, стал Динар Давлетгареев из Башкирии. Его брат Венер рассказал «360», что у Динара остались жена и трое детей.
Венер постоянно общался с братом, но накануне трагедии они не разговаривали.
Прыжки с парашютом для Динара были увлечением. Он практиковал их последний год. Занимался вместе с друзьями.
Динар был женат. У него остались трое детей.
«Трое детей остались. Несовершеннолетние», — сказал брат погибшего.
Сегодня родные Давлетгареева поедут в Татарстан.
По данным СМИ, помимо Динара Давлетгареева, на борту также находились еще три парашютиста из Башкирии: Вадим Фахрутдинов, Дмитрий Дербышев и Павел Музыченко, в прошлом руководивший Конгресс-бюро республики. Фахрутдинов и Дербышев выжили, Музыченко погиб.
На борту находились и новички, которые должны были впервые прыгнуть с парашютом. Ранее «360» рассказал, что известно о жертвах трагедии.
Самолет L-410 совершил жесткую посадку 10 октября в Мензелинском районе Татарстана. На борту находились 23 человека: 21 парашютист и два члена экипажа. По последним данным Минздрава республики, погибли 16 человек. В Татарстане 11 октября объявили днем траура.