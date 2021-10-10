Новички, спортсмены и опытные пилоты. Что известно о жертвах крушения L-410 в Татарстане

Среди парашютистов, погибших при крушении самолета L-410 в Мензелинском районе Татарстана, были не только опытные спортсмены, но и новички, которые должны были прыгнуть впервые. Одной из жертв стал экс-руководитель Конгресс-бюро Башкирии.

Пилоты от Бога

Инструктор Мензелинского аэроклуба Олег Шипоров рассказал изданию «Подъем», что их клуб считается образцовым, а все пилоты были опытными. Самолетом управляли 61-летний Александр Зыков и 60-летний Михаил Беляев. Оба скончались. Зыков в прошлом был пилотом гражданской авиации, раньше он летал на больших гражданских самолетах. А Беляев — бывший военный.

Зыков и Беляев еще летом тренировали молодых космонавтов. Аэроклуб в Татарстане выбрали для тренировок по конкурсу. В Центре подготовки космонавтов имени Гагарина сообщили изданию «МК», что в этом месте совпали лучшие условия для занятий. В результате крушения L-410 вместе с парашютистами погибли три инструктора, которые летом тоже поднимались в небо с отрядом космонавтов: Сергей Кузенко, Игорь Алексеев и Равиль Шарафутдинов.

Коллеги рассказывают о Беляеве как о пилоте от Бога, который очень хорошо чувствовал самолет, никогда излишне не рисковал и умел правильно распределять внимание. А Зыков только накануне присылал другу фото с рыбалки и рассказывал о полете на другом легкомоторном самолете.

Первый прыжок

Среди пассажиров были и те, кто прыгал в первый раз за деньги.

Свой первый прыжок должен был осуществить Ильнар Гайфуллин, погибший при крушении. Такой подарок ему сделали на день рождения, сообщил один из знакомых «360». Его школьный друг Ленар Мирзоянов рассказал Telegram-каналу Mash, что Ильнар, скорее всего, хотел взять с него пример. По словам Ленара, когда он рассказал другу о своих прыжках с парашютом в Казани, у Ильнара загорелись глаза и ему захотелось тоже попробовать. А аэроклуб в Мензелинске был ближайшим к его дому. Но о своих планах Ильнар ему не рассказывал. Жена Ильнара поехала в аэроклуб вместе с ним, чтобы его поддержать. Сейчас она находится в больнице Мензелинска. О смерти мужа она еще не знает.

Среди погибших новичков был и Александр Цывинский. Прыжок с парашютом для него тоже стал подарком на день рождения. Сегодня он взял с собой родителей в качестве поддержки перед полетом.

Бывший глава Конгресс-бюро Башкирии

Среди погибших на борту L-410 был бывший руководитель Конгресс-бюро Башкирии Павел Музыченко. Он был назначен на эту должность в октябре 2020 года и занимал ее до мая 2021-го, написала газета «Коммерсант».

В пятницу Музыченко написал у себя на странице в соцсети, что парашютистам в Башкирии не хватало аэротрубы, чтобы тренировать навыки, поэтому приходилось ездить за 250 километров в Татарстан.

Музыченко с 2001 года работал в ивент-индустрии. В 2016 году стал председателем комитета ярмарочно-выставочной деятельности при отделении «Деловой России» в Санкт-Петербурге. А в 2018 году возглавил комитет специальных и конгрессно-выставочных мероприятий при московском отделении организации. Также в 2017 году Музыченко руководил технической дирекцией Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

По информации kp.ru, на борту также находились три спортсмена-парашютиста из Башкирии: Динар Давлетгареев, Вадим Фахрутдинов и Дмитрий Дербышев. По предварительным данным, Давлетгареев погиб, двое других выжили. В каком они состоянии, неизвестно.

Самолет L-410 потерпел крушение под Мензелинском 10 октября. На борту находились 23 человека: два члена экипажа и 21 парашютист. В Минздраве Татарстана сообщили, что 16 человек погибли, в том числе двое пилотов.