Происшествия 06 сентября 2023, 14:56 Три жителя Волновахи получили ранения после обстрела ВСУ Три жителя Волновахи пострадали после удара ВСУ по дворцу культуры РИА «Новости»

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Три человека пострадали в результате обстрела Волновахи в ДНР со стороны ВСУ. Об этом заявил в интервью ТАСС глава районной администрации Константин Зинченко.

По его словам, ударам подверглось здание дворца культуры имени Владимира Жоги в центре города. ВСУ выпустили по населенному пункту три ракеты из реактивной системы залпового огня.

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«Два прилета было. Правое крыло сильно пострадало. Очень. Трое раненых», — сказал Зинченко.

Ранее российская армия отразила четыре атаки ВСУ у Вербового и Работина. ВКС России поразили базу подготовки диверсионных групп ВСУ с помощью высокоточного оружия. Кроме того, военные улучшили тактическое положение в районе Свердловки на Купянском направлении.

ВСУ лишились самоходной артиллерийской установки М109 Paladin американского производства, гаубицы Д-30, а также нескольких автомобилей. Всего с начала СВО военные уничтожили более шести тысяч вражеских БПЛА, 435 зенитных ракетных комплексов и более одиннадцати тысяч танков и других боевых машин.