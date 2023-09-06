06 сентября 2023, 12:51
Российская армия улучшила тактическое положение в районе Свердловки в ЛНР
Минобороны: ВС России улучшили тактическое положение в районе Свердловки в ЛНР
Группировка Вооруженных силы России «Запад» улучшила положение на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Российские войска при поддержке авиации и артиллерии улучшили тактическое положение в районе населенного пункта Свердловка Луганской Народной Республики. Также ВС РФ отразили две контратаки штурмовых групп 95-й бригады ВСУ.
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«За сутки потери противника составили до 40 украинских военнослужащих», — добавили в ведомстве.
Украинская армия лишилась двух автомобилей, самоходной артиллерийской установки М109 Paladin производства США и гаубицы Д-30.
Вооруженные силы Украины за два дня боев под Новодонецким в ДНР потеряли до сотни человек, рассказал советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.
Накануне российские войска поразили пункты управления бригад ВСУ в районе Угледара и Раздоловки, сообщил RT.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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