Спецоперация 06 сентября 2023, 13:30 Российские силы ударили по базе подготовки диверсионных групп ВСУ Минобороны сообщило об ударе по базе подготовки диверсионных групп ВСУ РИА «Новости»

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Воздушно-космические силы России прошедшей ночью высокоточным оружием поразили базу подготовки диверсионных групп ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью Воздушно-Космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по базе подготовки диверсионных групп ВСУ», — заявили в ведомстве.

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Там добавили, что объект оказался поражен — цель удара была достигнута. Также министерство сообщило о ситуации в зоне боевых действий.

За сутки подразделения «Южной» группировки войск при помощи артиллерии и авиации отразили атаки штурмовых групп на Донецком направлении. Их вели 110-й механизированная, 80-й десантно-штурмовая и 59-й мотопехотная бригады Вооруженных силы Украины.

ВС Росси на Запорожском направлении отбили четыре атаки противника. Все происходило около населенных пунктов Работино и Вербовое.