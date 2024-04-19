Важное 19 апреля 2024, 22:52 Три украинских беспилотника уничтожили над Белгородской областью РИА «Новости»

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Российские средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника ВСУ в небе над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

«С 21:00 до 22:00 по московскому времени пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в публикации.

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Вечером этого дня стало известно об еще одном дроне, уничтоженным над территорией Белгородской области. Как отметили в российском оборонном ведомстве, попытку атаки ВСУ пресекли примерно в 18:50.

В ночь на 19 апреля силы ПВО сбили над регионом 25 беспилотников. Как заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, никто не пострадал. При этом в трех частных жилых домовладениях выбиты окна и посечены фасады.