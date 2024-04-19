Происшествия 19 апреля 2024, 01:41 Силы ПВО сбили над Белгородской областью 25 беспилотников РИА «Новости»

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Российские системы противовоздушной обороны сработали над Белгородским районом, сбиты 25 воздушных целей на подлете к городу. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В городе Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ в трех частных жилых домовладениях выбиты окна и посечены фасады», — написал он.

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По словам губернатора, в результате случившегося никто не пострадал, однако разные повреждения получили четыре склада. В них выбиты стекла в окнах, повреждены кровли и фасады. В одном из помещений начался пожар, его оперативно потушили спасатели.

Помимо этого, поврежден забор и разбились стекла на промышленном предприятии.

«На данный момент зафиксированы повреждения 11 легковых автомобилей и пробита крыша одного гаража», — заявил Гладков.

Он отметил, что на место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб.

В ночь на 18 апреля Гладков заявил, что системы ПВО сбили 21 дрон на подлете к Белгороду. В результате случившегося пострадал один человек.