Происшествия 19 июня 2023, 05:25 Три релейных шкафа подожгли на железнодорожных путях в Москве Baza: Три релейных шкафа подожгли на железнодорожных путях в Москве Freepik

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Три релейных шкафа воспламенились на железной дороге в Москве. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале Baza.

В сообщении сказано, что пожар начался в районе 02:00–03:00 рядом с железной дорогой, протянутой вдоль Варшавского шоссе. Огонь удалось быстро ликвидировать, все три шкафа предварительно вскрыли. Сейчас идет поиск виновных в поджоге.

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Ранее Госдума приняла законопроект Мособлдумы об увеличении ответственности за переход железнодорожных путей в неположенных местах. Проект включает в себя повышение штрафа за это со 100 рублей до двух тысяч.

Спикер Мособлдумы тогда объяснял, что действующее наказание работает плохо. Граждане все равно перебегают железную дорогу в неположенном месте, иногда это приводит к трагедии.

Ранее стала известна причина, по которой с рельсов сошли две цистерны в Ульяновске. Происшествие связано с нарушением правила эксплуатации железнодорожного транспорта.