Происшествия 30 мая 2023, 14:28 СК назвал причину схода с рельсов двух цистерн в Ульяновске СК: сход цистерн с конденсатом в Ульяновске мог произойти по вине железнодорожников Приволжская транспортная прокуратура./Telegram

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Основной версией причины схода с рельсов двух цистерн с газовым конденсатом в Ульяновске является нарушение правил эксплуатации железнодорожного транспорта. Об этом в Telegram-канале сообщило Центральное межрегиональное следственное управление СК РФ на транспорте.

По данным ведомства, следователи осмотрели место происшествия и пришли к предварительному выводу, что ЧП могло произойти по вине работников железной дороги, оставивших на путях запирающее устройство — железнодорожного башмак.

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«После проведения комплекса проверочных мероприятий будут назначены технические экспертизы, в рамках которых будет установлена точная причина произошедшего», — уточнили в СУ СК.

Сход вагонов произошел 30 мая около 04:20 по московскому времени на станции Ульяновск-2 при маневрировании поезда. В результате одна из цистерн опрокинулась. Розлива конденсата не произошло, никто не пострадал. Движение поездов на станции идет в штатном режиме. На место происшествия приехал транспортный прокурор Сергей Шушин.