Подмосковье 13 июня 2023, 17:08 Госдума приняла законопроект Мособлдумы об увеличении ответственности за нарушения на железных дорогах

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Госдума России в первом чтении одобрила законопроект Мособлдумы об увеличении ответственности за переход железных дорог в неположенных местах. Согласно проекту, увеличится штраф за данное нарушение со ста рублей до двух тысяч.

Законопроект представил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев.

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«Действующая на сегодня мера наказания не работает, и люди продолжают перебегать пути в неположенных местах, что зачастую приводит к трагедиям. За последние пять лет в Московской области более двух тысяч человек пострадали в происшествиях, связанных с железнодорожным транспортом, и из них 1,6 тысячи случаев — с летальным исходом», — отметил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В Московской области сформировали перечень из 21 места, где в приоритетном порядке строятся разноуровневые переходы. Современными средствами безопасности обустроят 30 одноуровневых переходов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что до конца этого года переходы через железнодорожные пути появятся в Раменском, Реутове, Люберцах, Ленинском округе и Серпухове.

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