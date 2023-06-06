Происшествия 06 июня 2023, 16:21 Три населенных пункта затопило после прорыва плотины Каховской ГЭС Глава Новой Каховки заявил о затоплении трех населенных пунктов после разрушения плотины РИА «Новости»

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Обрушившиеся потоки воды из поврежденной плотины на Каховской гидроэлектростанции полностью затопили три населенных пункта, входящих в Новокаховский городской округ. Об этом в эфире Первого канала заявил глава муниципалитета Владимир Леонтьев.

Он подчеркнул, что в округе зафиксировали масштабные разрушения.

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«На нынешний момент у нас затоплено только в Новокаховском городском округе три населенных пункта. Разрушения масштабные, в том числе инфраструктуры», — заявил Леонтьев.

Глава муниципалитета добавил, что из прибрежных районов Херсонской области эвакуировали 900 человек.

Некоторым жителям округа после аварии на станции понадобилась помощь врачей из-за резкого повышения давления и проблем с сердцем. Всех пострадавших срочно госпитализировали.

Прорыв на дамбе Каховской гидроэлектростанции произошел после ночного обстрела со стороны украинских боевиков. В Новой Каховке, где расположен пострадавший объект, ввели режим чрезвычайной ситуации. Следственный Комитет назвал произошедшее терактом и возбудил уголовное дело