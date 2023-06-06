06 июня 2023, 15:26
Жителям Новой Каховки понадобилась помощь после ЧС на ГЭС
Глава Новой Каховки Леонтьев: некоторых жителей после ЧС на ГЭС доставили в больницу
Жителям Новой Каховки понадобилась помощь после ЧС на ГЭС, их госпитализировали. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Леонтьев, передал ТАСС.
«Люди, которым требовалась помощь (давление, сердце), доставлены в больницу. Им оказана первая помощь», — рассказал он.
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Число пострадавших и их состояние глава администрации не уточнил.
По словам Леонтьева, вода поднялась более чем на 11 метров. На 14:25 ее уровень приблизился к максимальной отметке. Здание машинного зала Каховской ГЭС оказалось под водой, оно продолжает разрушаться.
По словам председателя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, более 50 автобусов приехали в Новую Каховку, Голую Пристань, Алешки, чтобы эвакуировать местных жителей в безопасное место.
Следственный Комитет России по факту ударов украинских боевиков по плотине завел уголовное дело. Разрушения на плотине Каховской ГЭС сочли терактом. По мнению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, одна из целей диверсии на Каховской ГЭС — лишение Крыма воды.
Новая Каховка
Херсонская область
Каховская ГЭС
Разрушение Каховской ГЭС
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