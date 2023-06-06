Общество 06 июня 2023, 15:26 Жителям Новой Каховки понадобилась помощь после ЧС на ГЭС Глава Новой Каховки Леонтьев: некоторых жителей после ЧС на ГЭС доставили в больницу Соцсети

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Жителям Новой Каховки понадобилась помощь после ЧС на ГЭС, их госпитализировали. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Леонтьев, передал ТАСС.

«Люди, которым требовалась помощь (давление, сердце), доставлены в больницу. Им оказана первая помощь», — рассказал он.

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Число пострадавших и их состояние глава администрации не уточнил.

По словам Леонтьева, вода поднялась более чем на 11 метров. На 14:25 ее уровень приблизился к максимальной отметке. Здание машинного зала Каховской ГЭС оказалось под водой, оно продолжает разрушаться.

По словам председателя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, более 50 автобусов приехали в Новую Каховку, Голую Пристань, Алешки, чтобы эвакуировать местных жителей в безопасное место.

Следственный Комитет России по факту ударов украинских боевиков по плотине завел уголовное дело. Разрушения на плотине Каховской ГЭС сочли терактом. По мнению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, одна из целей диверсии на Каховской ГЭС — лишение Крыма воды.