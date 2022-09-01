Жертвами обстрела ВСУ в Энергодаре стали три человека | 360°

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Жертвами обстрела ВСУ в Энергодаре стали три человека

ВГА Энергодара: три человека погибли,один пострадал из-за обстрела ВСУ

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По крайней мере трое жителей Энергодара погибли, один человек ранен в результате обстрела ВСУ. Об этом РИА «Новости»сообщили в администрации города.

Всего в городе этим утром зафиксировали шесть взрывов. Один из них произошел примерно в 100 метрах от детского сада. Два детсада загорелись.

Ранее 1 сентября сообщалось, что украинские военные начали стрелять по Энергодару. Обстрелы усилились на фоне сообщений о скором прибытии миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Накануне появились данные, что миссия уже прибыла в Запорожскую область.

АЭС, которую эксперты организации должны посетить с проверкой, находится на левом берегу Днепра. Она считается самой крупной по числу блоков и мощности атомной станцией в Европе.

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