Власти Энергодара сообщили о массированном обстреле со стороны ВСУ | 360°

Происшествия 01 сентября 2022, 07:28 Поделиться Telegram

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Viber Власти Энергодара сообщили о массированном обстреле со стороны ВСУ РИА "Новости": ВСУ начали обстреливать Энергодар Источник фото: Википедия

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Украинские силы с раннего утра начали атаковать Энергодар, где находится Запорожская АЭС. Об этом сообщило РИА «Новости».

Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра. Это наиболее крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе.

ЗАЭС с начала марта этого года находится под контролем российских военных. ВСУ регулярно обстреливают Энергодар, прилегающую к городу территорию ЗАЭС и окрестные села.

Накануне СМИ сообщили, что миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором организации Рафаэлем Гросси прибыла в Запорожскую область.

В группе эксперты из 10 стран: Франции, Италии, Сербии, Албании, Польши, Северной Македонии, Литвы, Мексики, Иордании и Китая.

Власти Запорожской области уточнили, что миссия продлится один день. Гросси не исключил, что специалисты могут остаться на более длительный срок. Также возможно, что миссия МАГАТЭ в будущем будет работать на ЗАЭС на постоянной основе.

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