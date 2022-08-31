Миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожскую область, сообщило агентство France Presse. Эксперты направятся в Энергодар, где расположена ЗАЭС. Там они проверят состояние объекта и данные об обстрелах станции со стороны ВСУ.

В миссию вошли эксперты 10 стран: Албании, Иордании, Италии, Китая, Литвы, Мексики, Польши, Сербии, Северной Македонии и Франции. Возглавил делегацию гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Власти Запорожской области заявили, что миссия продлится один день. Гросси допустил, что специалисты останутся на более длительный срок. Не исключил он и работу миссии МАГАТЭ на станции на постоянной основе.

В Минобороны РФ ранее сообщили о том, что ВСУ продолжили попытки провокаций в преддверии визита миссии. Украинские военные направили четыре дрона на территорию АЭС. Их перехватили российские средства ПВО.

Один из беспилотников упал на крышу здания спецкорпуса № 1, в котором хранятся твердые радиоактивные отходы и ядерное топливо. Жертв и разрушений удалось избежать. Сейчас радиационный фон находится в норме.