Важное 17 апреля 2024, 13:26 Три метеозонда ВСУ уничтожили над Брянской областью РИА «Новости»

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Средства противовоздушной обороны уничтожили три метеозонда ВСУ над территорией Брянского района. Никто не пострадал, разрушений нет, рассказал в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением воздушных разведывательных объектов», — констатировал он.

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На месте работают представители оперативных и экстренных служб. Богомаз поблагодарил подразделения ПВО за эффективную работу.

Утром накануне, 16 апреля, над Курской областью ликвидировали украинский малоразмерный воздушный шар, которым ВСУ планировали совершить атаку на российские объекты.

Ранее, 13 апреля, ВСУ атаковали Суземский район Брянской области, применив кассетные боеприпасы. Одна мирная жительница получила легкое ранение. Врачи оказали ей необходимую помощь.