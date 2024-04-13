13 апреля 2024, 17:18
ВСУ ударили кассетными боеприпасами по Суземке
Богомаз: при обстреле Суземки кассетными боеприпасами пострадала женщина
Административный центр Суземского района Брянской области попал под обстрел ВСУ. Украинские боевики применили кассетные боеприпасы, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
«Украинские террористы произвели обстрел из РСЗО кассетными снарядами Суземки — административного центра Суземского района», — уточнил он.
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В результате атаки пострадала одна мирная жительница. По словам Богомаза, она получила легкое ранение. Женщине оказали всю необходимую помощь.
Выпущенные украинскими военными снаряды частично повредили несколько жилых домовладений, хозяйственные постройки и один легковой автомобиль.
На место прибыли оперативные и экстренные службы региона.
Брянская область, как и другие приграничные российские регионы, регулярно попадает под обстрел. В пятницу, 11 апреля, над Севским районом уничтожили БПЛА противника.
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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