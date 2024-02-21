Эксклюзив 21 февраля 2024, 18:55 Три машины загорелись внутри автосервиса в Москве Три автомобиля загорелись внутри автосервиса на Калужском шоссе в Новой Москве Freepik

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Внутри автосервиса на Калужском шоссе в Москве загорелись три машины. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Пожар начался в помещении автомастерской площадью 10 на 20 метров по адресу: 56-й километр Калужского шоссе, дом 2 строение 18. Здание прилегает к супермаркету и складу пиломатериалов.

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Машины горят открытым пламенем, огонь распространяется интенсивно. Есть серьезная угроза людям, поскольку в сервисе расположены газовые баллоны.

К месту выехали пожарные.

UPD: возгорание ликвидировали на площади в 150 квадратных метров.

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