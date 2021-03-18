Три машины столкнулись на МКАД, в районе шоссе Энтузиастов

На 108-м километре МКАД на внешней стороне столкнулись три машины. Среди них грузовик. На километровом участке дороги движения почти нет. В центр проехать сложно. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в Telegram.

«На внешней стороне 108-го километра МКАД, в районе пересечения с шоссе Энтузиастов, произошло столкновение трех автомобилей с участием грузовика на третьей и четвертой полосах движения», — говорится в сообщении ведомства.

Во время аварии никто не пострадал. Машины плохо едут на километровом участке кольца, движение в центр затруднено. 18 марта Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до завтрашнего вечера.

Сегодня рано утром в Самарской области из-за плохой погоды столкнулись грузовик и легковушка, которую от удара смяло в лепешку. В аварии погибли три человека, в том числе ребенок.